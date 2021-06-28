وصول تعزيزات امنية لتوفير الحماية لمحطة كهرباء (الرويس) الغازية بالجبل الغربي

نالوت 28 يونيو 2021 م (وال) -أفادت مصادر بمنطقة الجبل الغربي وكالة الأنباء الليبية بوصول تعزيزات أمنية وعسكرية من القوات العسكرية للمنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي لتوفير الحماية الأمنية لمحطة كهرباء “الرويس الغازية” بعد تعرضها الأسبوع الماضي لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة.

وكانت مجموعة مسلحة قد قامت خلال اليومين الماضيين بمهاجمة بوابة محطة كهرباء الرويس الغازية والاعتداء على أفراد الحماية.

وأفادت مصادر وشهود عيان وكالة الانباء الليبية أن المجموعة المهاجمة الرافضة لبرنامج شركة الكهرباء لتوزيع الأحمال حفاظا على الشبكة العامة قد قامت بتكسير “كاميرات” التصوير والمراقبة للبوابة الأمنية الرئيسية والعبث بالأجهزة الالكترونية فيها.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لم يدخلوا لمحطة الكهرباء، وأنها لازالت تعمل بشكل طبيعي.(وال- نالوت)

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