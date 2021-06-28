“المركزي” يحجب نسب التضخم العام في نشرة الربع الأول

تقرير 218

بعد تأخر المصرف المركزي بقيادة المحافظ الصديق الكبير، في إصدارها، نشرت إدارة البحوث والإحصاء النشرة الاقتصادية عن الربع الأول من العام الجاري منقوصة بنسب التضخم عن الفترة ذاتها واكتفت بعرض تحركات الأسعار عن السنة الماضية.

وبحسب “المركزي”؛ فإن نسبة التضخم العام في الأسعار بلغت مع نهاية سنة 2020 2,1 % بنسبة ارتفاع فاقت 1% بالمقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.

وعلى صعيد العملة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي في الربع الأول من سنة 2021؛ فقد سجلت تراجع بمقدار يفوق ثلاثة مليارات دينار بالمقارنة مع نهاية السنة الماضية، إذ بلغت الأموال لدى الجمهور 36,492 مليون دون احتساب العملة الصادرة عن المركزي في بنغازي.

وعلى صعيد الودائع تحت الطلب؛ فقد بلغت الأرصدة لدى المصارف التجارية أكثر من 73مليار دينار، مسجلةً تراجعًا يلامس عشرة مليارات دينار بالمقارنة مع ديسمبر الماضي، وأرجع مراقبون هذا التراجع؛ إلى توفر السيولة النقدية كما أن عددًا كبيرًا من المواطنين سحبوا مدخراتهم

وطرح المهتمون عددًا من التساؤلات، كان أبرزها حول حجب المصرف المركزي نسب التضخم العام الخاصة بالسنة المالية الحالية، إذ من المتوقّع أن تسجّل ارتفاعًا بعد تعديل وتوحيد سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي.

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