وفد تركي يبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة في مصراتة

أجرى رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة “يلدريم التركية القابضة”، زيارةً تفقديةً إلى المنطقة الحرة بمصراتة؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمزايا والإعفاءات.

وبحسب ما أعلنت عنه المنطقة؛ فإن الشركة تمتلك 51 فرعًا موزعةً على أربع قارات، وتضمُ 13 ألف موظف، كما تعمل الشركة في تسع نشاطات رئيسة، وتتبني عددًا من الشركات القابضة، من ضمنها شركة “يلبورت”، وهي شركة متخصصة في ادارة وتشغيل الموانئ، وتقوم بإدارة وتشغيل 22 ميناء في عددٍ من الدول مثل “إيطاليا، ومالطا، وتركيا، والسويد، والنرويج، والبرتغال، والبيرو، وكندا”، وتزيد محفظتها عن ملياري دولار.

وأفادت الشركة في البيان ذاته، أن شركة “يلدريم القابضة” تعمل في مجالات أخرى، مثل “التعدين والمواد الخام، والطاقة، والأسمدة، وبناء السفن”، إضافةً إلى أنها تحتلّ المرتبة الأولى كمزود لفحم الكوك في تركيا.

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