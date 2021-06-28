اقتصاد

وفد تركي يبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة في مصراتة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة “يلدريم التركية القابضة”، زيارةً تفقديةً إلى المنطقة الحرة بمصراتة؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمزايا والإعفاءات.

وبحسب ما أعلنت عنه المنطقة؛ فإن الشركة تمتلك 51 فرعًا موزعةً على أربع قارات، وتضمُ 13 ألف موظف، كما تعمل الشركة في تسع نشاطات رئيسة، وتتبني عددًا من الشركات القابضة، من ضمنها شركة “يلبورت”، وهي شركة متخصصة في ادارة وتشغيل الموانئ، وتقوم بإدارة وتشغيل 22 ميناء في عددٍ من الدول مثل “إيطاليا، ومالطا، وتركيا، والسويد، والنرويج، والبرتغال، والبيرو، وكندا”، وتزيد محفظتها عن ملياري دولار.

وأفادت الشركة في البيان ذاته، أن شركة “يلدريم القابضة” تعمل في مجالات أخرى، مثل “التعدين والمواد الخام، والطاقة، والأسمدة، وبناء السفن”، إضافةً إلى أنها تحتلّ المرتبة الأولى كمزود لفحم الكوك في تركيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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