خاص..ضمنها عمليات استيلاء وتزوير..تقرير التفتيش 2019 بمركزي البيضاء يكشف مخالفات بمصرف الوحدة

كشف تقرير التفتيش لسنة 2019 الصادر من جناح الرقابة المصرفية بمركزي البيضاء والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن ملاحظات تجميعية عامة بمصرف الوحدة .

نصت الملاحظات على عدم مطابقة رصيد الخزينة مع قائمة المركز المالي لبعض الفروع ووجود فروقات بين المركز المالي والحسابات التجميعية للأرقام بمنظومة المصرف.

وأضاف التقرير أيضاً أن عدم قيام المصرف بتكوين مخصصات كافية لمواجهة حالات الاختلاس والتزوير الخاص بحساب جهاز ( ت.إ.ن)، مع وجود معلقات كبيرة جدا لم تتم تسويتها بين الإدارة والفروع، وأيضاً عدم مراعاة لمعايير الجدارة الائتمانية لبعض القروض للعملاء، ومنها قيام فرع مواد البناء بمنح قرض تجاري بقيمة 2.6 مليون دينار لشركة ( أ . ش ) للمقاولات بعد مرور شهر من تاريخ فتح الحساب ، بالإضافة إلى أنه لا توجد نسخة من وثيقة التأمين على الخزائن بالفروع ويتم الاحتفاظ بها في الإدارة العامة للمصرف ومنح بعض الائتمان بضمانات لا يتوافر فيها الشروط المطلوبة.

وأشار التقرير إلى تمرير صكوك دون انتظار فترة المقاصة، وكذلك لا يوجد مكان مخصص للأرشيف في معظم الفروع، بالإضافة إلى عدم اعتماد قروض المرابحة الإسلامية من المدقق الشرعي،

وكذلك فتح حساب بإسم شركة ( أ ) لاستيراد المواد الغدائية والمفوض بإدارة الحساب، ق . م . م، وبالإضافة إلى وجود رصيد بالحساب رقم **** النقدية آلة السحب الذاتي لا يزال قائم بالرغم من أن الرصيد إسم السطو عليه بفرع القرية السياحية ، كما تعرضت خزينة فرع المهر للسرقة ولم تتم تسوية المبلغ، بالإضافة إلى منح شركة (ض. م ) لاستيراد المواد الغذائية تسهیل مؤقت بضمان صكوك مصدقة , وكذلك ظهور حسابات مدرجة بعكس طبيعتها بسبب أخطاء في التبويب المحاسبي للمركز المالي وغياب واضح لدور المراجعة الداخلية في معظم الفروع ، كما يوجد تزویر واقع على حساب جهاز ( ت ، ا ، ن ، ص ) من قبل فروع أخرى ، وتعرض بعض الفروع لعمليات غير آمنة وفقاً للتقرير .

وبحسب التقرير تم منح قرض بقيمة مليون دينار لشركة ( ب ) للمقاولات بضمان أرض خارج المخطط من قبل الإدارة الرئيسية المصرف الوحدة منع تسهيل ائتماني لشركة ( ن ) لاستيراد قطع الغيار والآلات الثقيلة بقيمة 600 ألف دينار بموافقة إدارة الائتمان المدة ستة أشهر وبصك على بياض لصالح فرع رجال الأعمال وبضمان الصكوك التي يتم إيداعها حتی يتناقص التسهيل تدريجيا ، كما تم تصديق صك بقيمة 5 مليون دينار من حساب شركة ( ب ) القابضة ولم یکن رصيد حساب شركة ( ب ) يقضي القيمة، حيث تم كشف حساب الشركة بقيمة 4.5 مليون دينار بفرع رجال الأعمال .

كما لم يتم معالجة حساب تبادل الفروع من إدارة تطبيق المنظومة، وكذلك عدم خصم الأقساط المتأخرة من الكفلاء لعدم ورود مرتباتهم، وتبين لنا بعد الاطلاع عن واقعة التزوير التي أدت إلى فقدان مبلغ إجمالي بقيمة 4,576 مليون من حساب جهاز تنفيذ ( إ. م . ن . ص ) لم تكن الأولى حيث سبقتها عملية مشبوهة من فرع ( زليتن ) بقيمة إجمالية ( 870 ألف وتلتها عملية تزوير صك أخر من فرع ( تيجي ) بقيمة 500 ألف على نفس الحساب المقصود.

كما تم منح صيغة تمويلية بمسمى ( المساومة ) بقيمة ( 20,059 ) مليون ، وهي غير مصرح بها حاليا من ضمن اشكال المنتجات البديلة المقررة بمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 2009/09 2.

وكذلك عدم الإبلاغ عن واقعة تزوير صك بقيمة 15 مليون دينار الفرع الإسلامي، بتاريخ 30 إبريل 2019 وتم تحويل مبلغ 500 ألف دينار من حساب شركة ( هـ ) للعمليات النفطية رقم 056.204.94 بصك رقم **** لصالح المستفيد لشركة ( أل ) لاستيراد المواد الغذائية رقم حسابها **** فرع جردينة ، وتم تنفيذ عملية التحويل عن طريق فرع الرويسات.

بتاريخ 2019 / 05 / 07 م ، قامت شركة ( أ.ل ) لاستيراد المواد الغذائية بتحويل مبلغ 400 ألف دل 400 ألف دینار من حسابها إلى حساب محل ( ط ) لبيع الحاسب الألي رقم 115.214.583 بصك رقم ( **** ) وتم التحفظ على المبلغ المتبقي من القيمة وهو ( 368,993 ) دينار من هذا الحساب ، وذلك حسب تعليمات المدير العام برسالة رقم 10.09.2.3951 .

بتاريخ 2019/05/08 م قامت شركة ( أ ل ) لاستيراد المواد الغذائية بإصدار صك رقم ( ( **** ) ) لصالح / م . ع و حساب رقم *** فرع جردينة بقيمة 33 ألف دینار وتم التحفظ على القيمة حسميه رسالة المدير العام رقم 10.49.2.3961 .

بتاريخ 2019/05/08 م قامت شركة ( أ.ل ) لاستيراد المواد الغذائية بإصدار صك رقم ( **** ) لصالح ي ، م ،ع حساب رقم **** بقيمة 42 ألف وتم التحفظ على القيمة حسب رسالة المدير العام رقم 10.49.23961 .

بتاريخ 2019/05/09 م قامت شركة ( أ .ل ) لاستيراد المواد الغذائية بإصدار صك رقم ( ( **** ) ) لصالح السيد م.ع حساب رقم **** بقيمة 13,000 دل ثلاثة عشر ألف دينار وتم التحفظ على القيمة حسب رسالة المدير العام رقم 10,49,23961

كما تم التأشيرة على الصك المتعلق بموضوع التفتيش من قبل مساعد مدير إدارة الفروع – بنغازي بعدم الممانعة بخصوص إيداع الصك بعد التأكد من التوقيع والرصيد ، وتم اعتماد الصك من قبل السيد مساعد مدير فرع الرويسات المنفذ للعملية .

وكشف التقرير بأن إجمالي ما تم التحفظ عليه من القيمة ( 456,993 ) دينار من الحسابات التي تم الاستفادة من المبلغ المخصوم ، وبحسب تعليمات المدير العام للمصرف بالرسالة الصادرة ذات الإشاري 3961.2.49.10 تم خصم قيمة الصك من شركة ( أ.ل ) لاستيراد المواد الغذائية وتم خصم قيمة الصك موضوع التقرير من حساب شركة (أ.ل ) لاستيراد المواد الغذائية بتاريخ 2019/09/01 م .

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