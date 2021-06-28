صنع الله يبحث سبل الدعم والتعاون مع جامعة بنغازي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” مع وكيل الشؤون العلمية جامعة بنغازي “عبدالكريم الغزالي”، ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية بالجامعة، بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة “خالد بوخطوة”.

حيث أوضح صنع الله خلال الاجتماع أن المؤسسة تطمح لشراكة فاعلة لدعم مجالات البحث التطبيقي لتشخيص المشاكل بأسلوب علمي ومهني واقتراح المعالجات اللازمة، كما اطلع الوكيل على مدى التزام المؤسسة والشركات التابعة لها ببرامج حماية البيئة واتخاذها برامج عمل لتحسين الأداء البيئي للشركات تنفيذا لمخرجات الدراسات البيئية الشاملة التي قامت بها المؤسسة في كل من منطقة الواحات والمنطقة الغربية، وهى في هذا الصدد لديها آليات متابعة واستجابة فاعلة لمكافحة التلوث.

وفي الختام أتفق الحاضرون على أن تقوم الجامعة بتجهيز عرض مرئي يوضح القدرات الفنية لعرضه على مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء الشركات والادارات المختصة وتعهدت المؤسسة بمواصلة واستمرار الدعم حسب ما هو متوفر من إمكانيات.

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