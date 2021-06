المنطقة الحرة مصراتة تُوقع اتفاقية تفاهم مع «يلدريم» التركية

تم يوم أمس الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة بمصراتة وشركة “يلدريم” التركية القابضة.

وأفادت الصفحة الرسمية للمنطقة الحرة مصراتة على فيسبوك، بأن ذلك يأتي لدراسة إمكانية توطين مجموعة من الأنشطة الاستثمارية والدخول في شراكات استثمارية كتطوير الميناء القائم سواء على مستوى الآليات والمعدات، إضافة إلى جذب خطوط ملاحية جديدة والاستفادة من القدرة الاستيعابية للميناء.

وتمتلك شركة يلدريم القابضة شركة YILPORT القابضة والمصنفة من ضمن أفضل 12 شركة عالمية وتدير 22 ميناء حول العالم، وتعمل شركة يلدريم القابضة في مجالات أخرى، مثل “التعدين والمواد الخام، والطاقة، والأسمدة، وبناء السفن”، إضافةً إلى أنها تحتلّ المرتبة الأولى كمزود لفحم الكوك في تركيا.

هذا وتم الاتفاق أيضاً، على دراسة مجموعة من الأنشطة الاستثمارية المزمع توطينها بالمنطقة الحرة بمصراتة منها لوجستية وصناعية خفيفة.

كما تمت زيارة ميدانية للميناء ومشروع البنية التحتية بالمنطقة الحرة والذي بلغت نسبة الإنجاز به إلى 95%.

