“المالية” تُطالب الجهات العامة بتنفيذ أوامر لجنة الجرد

خاطب وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إبراهيم عكرة، وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة، بشأن توصيات لجنة الجرد الرئيسة المُشكّلة من الوزارة؛ بضرورة إحالة كشوفات أرصدة الحسابات و الودائع وتحويل المبالغ التي تجاوزت ستة أشهر، إلى حسابات والودائع والأمانات.

وقال “عكرة” في كتابه إن بعض الجهات تحفظت على أرصدة الحسابات والودائع لديها بشكلٍ مخالفٍ للقانون، مُطالبًا الجهات كافةً بالتقيّد بالتوصيات وفقًا للتشريعات النافذة.

وطالب “عكرة” لجنة الجرد، بإحالة كشوفات بأسماء الجهات التي لم تمتثل للتوصيات؛ تمهيدًا لإحالتها إلى ديوان المحاسبة للبتّ في الأمر وفقًا لأحكام القانون.

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