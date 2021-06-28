خلال زيارته إلى المغرب..”الدبيبة” يناقش تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة وتفعيل النشاط السياحي بين البلدين

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعاً مع رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني” ورئيس مجلس النواب المغربي “الحبيب المالكي” ووزير الخارجية “ناصر بوريطة”.

تناول الاجتماع ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهه ليسهم في تحريك العلاقات المغاربية على جميع الأصعدة ولا سيّما الاقتصادية والتجارية والثقافية،

وعبر الدبيبة عن أمل ليبيا عقد قمة الاتحاد المغاربي في أقرب فرصة ممكنة ، بالإضافة إلى ضرورة عقد اللجنة القنصلية المشتركة لتسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة وتفعيل النشاط السياحي بين البلدين،

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