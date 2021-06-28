اقتصاد

وفد تونسي كبير يصل طرابلس للمشاركة بمعرض ليبيا للبناء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وفد كبير من أصحاب الأعمال وكبار رجال الأعمال ورؤساء المنظمات المهنية، الأحد، إلى طرابلس للمشاركة في معرض ليبيا للبناء المقرر عقده في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2021.

ويُنظر إلى هذا الحدث من قبل المتخصصين في قطاع البناء والأشغال العامة ورؤساء 150 شركة تونسية يتوقع حضورهم في هذا المعرض، كفرصة حقيقية لعرض منتجاتهم وخدماتهم في السوق الليبي، الذي يشهد ديناميكية وتطورًا ملحوظين، لا سيما في مجال البناء والتعمير والمشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية والتنمية الحضرية والأشغال العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ربنا يوفقكم
    لكن……
    يا اهلنا انا احد المتضررين جراء استضافة اخواننا الجرحى والمرضى الليبيين وعلى مدار عام في فندقي الكائن الاردن/ عمان في سنة 2012 ولغاية اليوم لم تقوم الدولة الليبية بتسديد قيمة بدل إقامة الاخوة الجرحى مما تسبب في ارباكنا ماليا انا وما لا يقل عن اربعون صاحب منشأه فندقية تعرضوا لنفس المعاملة .
    ندعوا لاهلنا في ليبيا ان يتمكنوا من تجاوز التحديات والتوصل الى حلول لكل مشاكلهم كي يعودوا الى مكانهم في صدارة العالم العربي بل والعالم اجمع انه ولي ذلك والقادر عليه .
    ارجو المعذرة من اصحاب القرار في ليبيا الغاليه لكن والله البنوك اتت على كامل مدخراتنا بعد ان اضطررنا الى الجوء للبنوك لتغطية نقص السيوله كما ان عشر سنوات انتظار تكفي.

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