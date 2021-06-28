وفد تونسي كبير يصل طرابلس للمشاركة بمعرض ليبيا للبناء

وصل وفد كبير من أصحاب الأعمال وكبار رجال الأعمال ورؤساء المنظمات المهنية، الأحد، إلى طرابلس للمشاركة في معرض ليبيا للبناء المقرر عقده في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2021.

ويُنظر إلى هذا الحدث من قبل المتخصصين في قطاع البناء والأشغال العامة ورؤساء 150 شركة تونسية يتوقع حضورهم في هذا المعرض، كفرصة حقيقية لعرض منتجاتهم وخدماتهم في السوق الليبي، الذي يشهد ديناميكية وتطورًا ملحوظين، لا سيما في مجال البناء والتعمير والمشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية والتنمية الحضرية والأشغال العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية