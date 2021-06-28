الوطنية للنفط تناقش آلية الإستثمار والدعم لمشروعي المنطقة الحرة المريسة – بنغازي والمنطقة الحرة – الكفرة

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين، مع مدير عام المنطقة الحرة المريسة –بنغازي “قويدر إبراهيم قويدر” وعميد بلدية الكفرة “عبدالرحمن عقوب” وبحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “العماري محمد العماري ” مدير عام الإدارة القانونية “خلف الله إبراهيم “ومدير إدارة الاستثمار ” فتحي مادي” ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة ” مختار عبدالدائم ”

تناول الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط في مشروعي المنطقة الحرة المريسة “بنغازي” وآلية تفعيل مشروع المنطقة الحرة “الكفرة” وكذلك استعرض” قويدر” أخر التطورات والمراحل والخطط المستقبلية لمشروع المنطقة الحرة المريسة وما مدى الجدوى الاقتصادية من ربط المنطقة الحرة المريسة بمشروع المنطقة الحرة الكفرة ومدى مساهمة الجهات الأخرى من مؤسسات الدولة في هذا المشروع الضخم.

من جانبه أوضح عبدالرحمن عقوب ” عميد بلدية الكفرة ” أن مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في نجاحه باعتبار أن إنشاء أعمال البنية التحتية للمنشآت النفطية وتوفير المشتقات النفطية في تلك عاملا هاما يسهم في إنشاء المناطق الحرة .

ومن جهة أخرى أكد “صنع الله” أن المؤسسة دائما تعمل على تشجيع الإستثمار المحلي للنهوض بالبلاد وفي هذا الصدد ستدرس المؤسسة الاستثمار في المنطقة الحرة الكفرة بإنشاء مستودع لخزانات بالتعاون والتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط وسنعمل على متابعة هذه المشاريع، كما أوضح أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تتطلب وضع أرضية خصبة لجلب المستثمرين وتوفير الأموال المناسبة دون الاعتماد على ميزانيات الدولة .

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