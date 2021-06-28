العبدلي يوضح سبب انهيار الشبكة العامة للكهرباء

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” عبر منصة حكومتنا بأن وضع الشبكة الكهربائية نتيجة انهيار كامل لخطوط نقل الطاقة وتدني مستوى الإنتاج إلى مستوى لايمكن التشغيل به أي شبكة كهربائية من خلالها، حيث وصل معدل استهلاك الطاقة إلى معدل إنتاج الطاقة حوالي 60٪ استهلاك و40٪ إنتاج طاقة كهربائية ويعتبر مؤشراً خطيراً في تشغيل الشبكات .

وأضاف بالقول: نظراً لاهتمام المتمعن لشركة العامة للكهرباء ووقوف رئيس الحكومة شخصيا في اجتماعات مباشرة وبحضور الأجهزة الرقابية والأجهزة المانحة لتراخيص وفتح العقود وكذلك مصرف ليبيا المركزي في تسريع الإجراءات وضخ الأموال كان له تأثير مهم وواضح.

وأشار إلى أنه بسنة2020 يتم تشغيل الكهرباء بوضع سيئ جدا وكان مستويات الإنتاج بنسبة للشبكة الكهربائية في حدود 3700 ميجا وأقصى حد وصلت إليه الشبكة 7.800 ميجا، وكذلك فقدان مرونة نقل الطاقة في الشبكة نتيجة انهيار العديد من خطوط نقل الطاقة، كما لاحظنا في الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ بالشبكة الكهربائية.

ونوه أيضاً بأن الشبكة جزء منها لا بأس به وجزء مهم جدا منها وخطوط نقل تمت صيانته، وكذلك استطعنا الرفع من القدرات الإنتاجية من 3700 ميجا إلى 5100 ميجا وتصل احيانا إلى 5700 ميجا وهذا يعتمد على درجات الحرارة.

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