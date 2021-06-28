العبدلي يوضح سبب انهيار الشبكة العامة للكهرباء

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” عبر منصة حكومتنا بأن وضع الشبكة الكهربائية نتيجة انهيار كامل لخطوط نقل الطاقة وتدني مستوى الإنتاج إلى مستوى لايمكن التشغيل به أي شبكة كهربائية من خلالها، حيث وصل معدل استهلاك الطاقة إلى معدل إنتاج الطاقة حوالي 60٪ استهلاك و40٪ إنتاج طاقة كهربائية ويعتبر مؤشراً خطيراً في تشغيل الشبكات .
وأضاف بالقول: نظراً لاهتمام المتمعن لشركة العامة للكهرباء ووقوف رئيس الحكومة شخصيا في اجتماعات مباشرة وبحضور الأجهزة الرقابية والأجهزة المانحة لتراخيص وفتح العقود وكذلك مصرف ليبيا المركزي في تسريع الإجراءات وضخ الأموال كان له تأثير مهم وواضح.
وأشار إلى أنه بسنة2020 يتم تشغيل الكهرباء بوضع سيئ جدا وكان مستويات الإنتاج بنسبة للشبكة الكهربائية في حدود 3700 ميجا وأقصى حد وصلت إليه الشبكة 7.800 ميجا، وكذلك فقدان مرونة نقل الطاقة في الشبكة نتيجة انهيار العديد من خطوط نقل الطاقة، كما لاحظنا في الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ بالشبكة الكهربائية.
ونوه أيضاً بأن الشبكة جزء منها لا بأس به وجزء مهم جدا منها وخطوط نقل تمت صيانته، وكذلك استطعنا الرفع من القدرات الإنتاجية من 3700 ميجا إلى 5100 ميجا وتصل احيانا إلى 5700 ميجا وهذا يعتمد على درجات الحرارة.
أضف تعليقـك