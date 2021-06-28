متابعة تنفيذ استكمال مشروع محطة طبرق الغازية

طبرق 28 يونيو 2021 (وال) بعد وصول التربينة الغازية الأولي الخاصة بمشروع محطة طبرق الغازية خلال الفترة الماضيةبدأت الشركة العامة للكهرباء بأعمال حفر التربة لتنفيذ أعمال القواعد الخرسانية لأولى وحدات المشروع بقدرة مركبة 740 ميجاوات للوحدات الأربعة تصنيع شركة GE الأمريكية.

وقام فريق من الشركة العامة للكهرباء يضم عضو مجلس إدارة المهندس رضوان خليل ، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس طارق الرايس ، ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد ابوسويدر ، و مدير دائرة مشروعات الإنتاج الشرقية المهندس سعد العقوري بزيارة الي موقع المشروع بمدينة طبرق.

وتم خلال الزيارة الاجتماع مع لجنة الاشراف علي تنفيذ المشروع وممثلي المقاول شركة متكا والقيام بالإطلاع علي سير العمل والوقوف علي كافة الإجراءات اللازمة لإستكمال هذا المشروع، حيث من المخطط أن تدخل الوحدة الأولي له علي الشبكة العامة مطلع سنة 2022.(وال – طبرق)

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