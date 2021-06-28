وفاء الكيلاني تقوم بزيارة صندوق التضامن الاجتماعي فرع فزان وتتفقد بعض المؤسسات الاجتماعية

توجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اليوم الاثنين بزيارة إلى فرع صندوق التضامن الاجتماعي فزان وتفقدت مركز التوحد ومدرسة القدرات الذهنية ومركز الأمل للصم بسبها .

حيث أكدت الكيلاني على ضرورة دعم المؤسسات الاجتماعية في الجنوب وتوفير احتياجاتها أسوة بنظرائها في الشرق والغرب .

هذا وعقدت اجتماعا مع كل من مدير فرع هيئة التضامن الاجتماعي فزان ومدير فرع أوباري وعدد من مدراء الادارات ومدراء المؤسسات الاجتماعية بسبها وبعض الموظفين، وتناول الاجتماع متابعة سير العمل ومناقشة بعض العراقيل.

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