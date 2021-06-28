زيارة مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية السرير اجدابيا جهد 400 كيلو فولت

أجدابيا 28 يونيو 2021 (وال) قام فريق من الشركة العامة للكهرباء يضم عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل ومدير عام مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المهندس طارق الرايس ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد ابوسويدر بزيارة الي مدينة اجدابيا للإطلاع على مشروع خط السرير اجدابيا جهد 400 ك ف المنفذ من قبل شركة الإنشاءات الكهربية.

وتفقد الوفد الأعمال المنفذة للمشروع الذي وصل إلى مراحله النهائية ومن المتوقع الإنتهاء منه قريباً ليسمح بنقل كامل القدرة الإنتاجية لمحطة السرير الغازية للشبكة العامة للكهرباء مما سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشبكة في المنطقة.

وعقد اجتماع طارئ بمقر دائرة الجهد المتوسط اجدابيا مع مدير دائرة الجهد المتوسط اجدابيا ومدير دائرة توزيع النهر الصناعي اجدابيا لغرض عرض المشاكل العاجلة و معالجة الاختناقات وكيفية إيجاد الحلول لها في شبكة الجهد المتوسط وشبكة التوزيع بالمنطقة. (وال- أجدابيا)

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