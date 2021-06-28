اقتصاد

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يلتقي القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 يونيو 2021 (وال) – استقبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” اليوم الاثنين القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا “أيوانيس ستاماتيكوس” .

وتناول اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بالتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك بالإضافة الى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأكد ” الغويل” خلال هذا اللقاء على عمق التعاون القائم بين ليبيا واليونان وسبل تطويره بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين .

ووجه القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية لدى ليبيا خلال اللقاء  ، الدعوة لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية بزيارة اليونان رفقة رجال الأعمال الليبيين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.(وال- طرابلس).

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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