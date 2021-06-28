مدير عام صندوق أعمار سرت يجتمع مع مسؤولي الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بإعمار وتعويض أهالي المدينة

طرابلس 28 يونيو 2021 م ( وال ) – عقد مدير عام صندوق أعمار سرت ” أمراجع أحمد ميلاد ” اجتماعه الأول مع مسؤولي الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بعمل صندوق أعمار سرت وملف التعويضات .

وقال المدير العام لصندوق إعمار سرت ” محمد حامد عبد الله ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع خصص لبحث ومناقشة كافة المختنقات التي تواجه عمل الصندوق وآلية عمله والمتعلق بالتعرف على كل متعلقات ملفات الاعمار والتعويضات لتكون أساس لعمل مشترك خدمة للمنطقة وأهاليها.

وأوضح أنه تم مناقشة ملف أعمار المدينة من كافة الجوانب والاستماع والاطلاع على وجهات النظر كلا حسب الاختصاصات من أجل خدمة المنطقة والتعاون التام بالخصوص.

واكدا على أهمية تكاتف الجهود والرغبة للعمل بروح الفريق الواحد مصلحة للمواطن ومصلحة لمدينة سرت، مطالبا المسؤولين بسرعة تقديم الإجراءات المتخذة في السابق بخصوص أعمار المدينة وما يتعلق بملف التعويضات والإجراءات المتعلقة بها.(وال- سرت)

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