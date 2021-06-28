اليوم… أخر أسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي الاثنين 28 يونيو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 28 يونيو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي 5.065 دينار

الدولار حوالة تركيا =5.105 دينار ليبي

الدولار حوالة دبي =5.10 دينار ليبي

الدولار بشيك التجارة والتنمية = 5.89 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.87 دينار

الدولار بشيك التجاري الوطني =5.48

الدولار بشيك الجمهورية =5.13 دينار

اليورو= 5.95 دينار ليبي

الباوند =6.95 دينار ليبي

الليرة التركية = 0.59 دينار ليبي

الجنية المصري = 0.30 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.83 دينار ليبي

وفيما يلي اخر اسعار الذهب اليوم في ليبيا، سعر جرام الذهب عيار اسعار الذهب اليوم 18و21 و22 و24 .

الذهب الكسر عيار 18 بـ 209 دينار ليبي

الذهب الكسر عيار 21 ب243 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب278 دينار.

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