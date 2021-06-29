بلدية طرابلس تعلن إطلاقها حملة ضد البماني المخالفة

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – أعلنت بلدية طرابلس المركز الإثنين أنها ستتخذ إجراءات ضد المباني المخالفة بالبلدية.

وقالت البلدية في بيان إنجميع المبانى المخالفة لتصنيف المنطقة والوصفة الفنية من حيث الارتفاع والردود وغير المطابقة لترخيص البناء والخرائط المعتمدة وكذلك المبانى التى ليس بها ترخيص بناء سوف تتخد ضدها كافة الإجراءات القانونية

وطلب البيان من الجميع الالتزم والتقيد.

وتستمر في البلدية حملة واسعة لإزالة المبانية العشوائية والمخالفة كما يجري إنهاء الاعتداءات على أملاك الدولة بناء على تعليمات النائب العام(وال – طرابلس)

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