اقتصاد

ديوان المحاسبة يحذر المواطنين ويعلن شرط صرف المرتبات

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

حذر ديوان المحاسبة من عدم انتظام الموظفين في الإدارات العامة والفورع والمكاتب والوحدات، قائلا إنه لن يتم صرف المرتبات إلا بعد إحالة سجلات الحضور والإنضراف إلى الإدارة العامة للديوان.

وأشار الديوان، في خطاب موجه للمدراء اليوم الإثنين، إلى الكتاب المؤرخ في 13 مارس الماضي بخصوص تخفيض القوى العمومية للإادرات والفروع والمكاتب والوحدات بنسبة 50% للحد من انتشار وباء كورونا.

وأضاف الخطاب: “نفيدكم بالإيعاز إلى موظفيكم للعودة إلى العمل وبشكل يومي وإثبات الحضور عن طريق البصمة وإحالة الغياب والحضور إلى رئاسة ديوان المحاسبة، معه الأخذ في الاعتبار كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء”.

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المشهد

المشهد

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  • يبدو ومع ارتفاع درجات الحرارة ديون المحاسبة بداء يخرط بصمة وحضور وانصراف وتحويل كشوفات هذا مالديكم او بالاصح هذا اللذي استطعتو لديه مليارات تسرق وتنهب من قبل الشركات العامة وفساد مالى وادرى هذا ليس فى الحسبان ماذا قدمت من خطط لمجابهة الوياء القاتل من لقاحات ومعدات وادوية للمواطن لا شئ بالمقارنه مع الدول الاخرى الخزي العار عليكم

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