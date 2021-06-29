ديوان المحاسبة يحذر المواطنين ويعلن شرط صرف المرتبات

حذر ديوان المحاسبة من عدم انتظام الموظفين في الإدارات العامة والفورع والمكاتب والوحدات، قائلا إنه لن يتم صرف المرتبات إلا بعد إحالة سجلات الحضور والإنضراف إلى الإدارة العامة للديوان.

وأشار الديوان، في خطاب موجه للمدراء اليوم الإثنين، إلى الكتاب المؤرخ في 13 مارس الماضي بخصوص تخفيض القوى العمومية للإادرات والفروع والمكاتب والوحدات بنسبة 50% للحد من انتشار وباء كورونا.

وأضاف الخطاب: “نفيدكم بالإيعاز إلى موظفيكم للعودة إلى العمل وبشكل يومي وإثبات الحضور عن طريق البصمة وإحالة الغياب والحضور إلى رئاسة ديوان المحاسبة، معه الأخذ في الاعتبار كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء”.

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