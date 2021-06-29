وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف عن 5 مقترحات رئيسية بشأن منحة الزوجة والأولاد ومصير المتزوجات من أجانب ومافوق 18

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، مقترحات المواطنين التي تلقتها فيما يتعلق بمنحة الزوجة والأولاد، والتي شملت 5 مقترحات رئيسية وهي كالتالي.

ـــ التأكد ومراجعة عدد أفراد الأسرة من خلال ورقة الوضع العائلي الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية.

ـــ التأكد من ربط رقم الهاتف ليبيانا أو المدار الخاص برب العائلة مع الرقم الوطني .

ـــ التأكد من ربط رقم الحساب المصرفي لرب العائلة بالرقم الوطني .

ـــ السيدات الليبيات المتزوجات من الأجانب ضرورة التأكد من التسجيل في سجل الأجانب بمصلحة الأحوال المدنية مع ضرورة توفر الإقامة من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لأولاد السيدة الليبية المتزوجة من أجنبي.

ـــ بالنسبة للزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشر(18) التأكد من عدم تقاضي أي أجر أو مرتب أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أي جهة كانت كما نص عليها القانون رقم 27 لسنة 2013.

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