متحدث النواب يوضح اخر تطورات ميزانية ليبيا 2021 ومصير زيادة الرواتب والمناصب السيادية

كشف المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن التأكيد على اعتماد الباب الأول من ميزانية 2021 على أن يتم ادراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب والقاضية برفع المرتبات عدد من القطاعات .

وقال بليحق في تصريحات صحفية أنه جرى “التأكيد على إعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021م على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات ، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية لعرضه على المجلس”.

كما تناولت الجلسة مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، إضافة إلى قانون الحكم المحلي.

وتحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد المجلس الأعلى للدولة على مجلس النواب بهذا الخصوص بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

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