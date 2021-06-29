العبدلي يشخص وضع الكهرباء وموعد تحسنها ويزف نباءاً ساراً

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، الذي بلغ فيه معدل الاستهلاك نحو 8125 ميغاوات لأول مرة في تاريخها، في حين قدر إنتاج الشبكة الكهربائية الحالي بنحو 5200 ميغاوات.
وفي بث مباشر عبر منصة “حكومتنا” أجاب من خلاله على بعض من استفسارات المواطنين، توقع العبدلي، تحسن وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة التي تسبب ارتفاعها في زيادة الاستهلاك خلال الأيام الماضية، مؤكدا نجاح الشركة العامة للكهرباء في السيطرة على الشبكة خلال الموجة الحارة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف العبدلي أن نحو 2000 ميغاوات إضافية ستدخل على الشبكة الكهربائية نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل إضافة على 5200 ميغاوات حاليا يجري إنتاجها بعد إدخال وحدات توليد جديدة للخدمة في عدد من المحطات في إطار عملية دعم الشبكة التي بدأت الشركة ف تنفيذها عن طريق إجراء الصيانة للشبكة ومحطات الإنتاج.
وأشار إلى أنه خلال سنة2020 تم تشغيل الكهرباء بوضع سيئ جدا وكان مستويات الإنتاج بالنسبة للشبكة الكهربائية في حدود 3700 ميجا وأقصى حد وصلت إليه الشبكة 7.800 ميجا، وكذلك فقدان مرونة نقل الطاقة في الشبكة نتيجة انهيار العديد من خطوط نقل الطاقة، كما لاحظنا في الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ بالشبكة الكهربائية.
ونوه أيضاً بأن الشبكة جزء منها لا بأس به وجزء مهم جدا منها وخطوط نقل تمت صيانته، وكذلك استطعنا الرفع من القدرات الإنتاجية من 3700 ميجا إلى 5100 ميجا وتصل احيانا إلى 5700 ميجا وهذا يعتمد على درجات الحرارة.
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