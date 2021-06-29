العبدلي يشخص وضع الكهرباء وموعد تحسنها ويزف نباءاً ساراً

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، الذي بلغ فيه معدل الاستهلاك نحو 8125 ميغاوات لأول مرة في تاريخها، في حين قدر إنتاج الشبكة الكهربائية الحالي بنحو 5200 ميغاوات.

وفي بث مباشر عبر منصة “حكومتنا” أجاب من خلاله على بعض من استفسارات المواطنين، توقع العبدلي، تحسن وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة التي تسبب ارتفاعها في زيادة الاستهلاك خلال الأيام الماضية، مؤكدا نجاح الشركة العامة للكهرباء في السيطرة على الشبكة خلال الموجة الحارة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف العبدلي أن نحو 2000 ميغاوات إضافية ستدخل على الشبكة الكهربائية نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل إضافة على 5200 ميغاوات حاليا يجري إنتاجها بعد إدخال وحدات توليد جديدة للخدمة في عدد من المحطات في إطار عملية دعم الشبكة التي بدأت الشركة ف تنفيذها عن طريق إجراء الصيانة للشبكة ومحطات الإنتاج.

وأشار إلى أنه خلال سنة2020 تم تشغيل الكهرباء بوضع سيئ جدا وكان مستويات الإنتاج بالنسبة للشبكة الكهربائية في حدود 3700 ميجا وأقصى حد وصلت إليه الشبكة 7.800 ميجا، وكذلك فقدان مرونة نقل الطاقة في الشبكة نتيجة انهيار العديد من خطوط نقل الطاقة، كما لاحظنا في الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ بالشبكة الكهربائية.

ونوه أيضاً بأن الشبكة جزء منها لا بأس به وجزء مهم جدا منها وخطوط نقل تمت صيانته، وكذلك استطعنا الرفع من القدرات الإنتاجية من 3700 ميجا إلى 5100 ميجا وتصل احيانا إلى 5700 ميجا وهذا يعتمد على درجات الحرارة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي