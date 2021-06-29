اقتصاد

العبدلي يشخص وضع الكهرباء وموعد تحسنها ويزف نباءاً ساراً

تم النشر منذُ 15 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، الذي بلغ فيه معدل الاستهلاك نحو 8125 ميغاوات لأول مرة في تاريخها، في حين قدر إنتاج الشبكة الكهربائية الحالي بنحو 5200 ميغاوات.

وفي بث مباشر عبر منصة “حكومتنا” أجاب من خلاله على بعض من استفسارات المواطنين، توقع العبدلي، تحسن وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة التي تسبب ارتفاعها في زيادة الاستهلاك خلال الأيام الماضية، مؤكدا نجاح الشركة العامة للكهرباء في السيطرة على الشبكة خلال الموجة الحارة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف العبدلي أن نحو 2000 ميغاوات إضافية ستدخل على الشبكة الكهربائية نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل إضافة على 5200 ميغاوات حاليا يجري إنتاجها بعد إدخال وحدات توليد جديدة للخدمة في عدد من المحطات في إطار عملية دعم الشبكة التي بدأت الشركة ف تنفيذها عن طريق إجراء الصيانة للشبكة ومحطات الإنتاج.

وأشار إلى أنه خلال سنة2020 تم تشغيل الكهرباء بوضع سيئ جدا وكان مستويات الإنتاج بالنسبة للشبكة الكهربائية في حدود 3700 ميجا وأقصى حد وصلت إليه الشبكة 7.800 ميجا، وكذلك فقدان مرونة نقل الطاقة في الشبكة نتيجة انهيار العديد من خطوط نقل الطاقة، كما لاحظنا في الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ بالشبكة الكهربائية.

ونوه أيضاً بأن الشبكة جزء منها لا بأس به وجزء مهم جدا منها وخطوط نقل تمت صيانته، وكذلك استطعنا الرفع من القدرات الإنتاجية من 3700 ميجا إلى 5100 ميجا وتصل احيانا إلى 5700 ميجا وهذا يعتمد على درجات الحرارة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لا يشك عاقل كون ازمة الكهرباء ازمة مفتعلة لأشغال المواطنين عما يجري تحت الكواليس من أجندات ومن نهب لمقدرات وقوت الليبيين، رغم المليارات التي تهدر تتعمد السلطة عدم توفير ميزانية كافية لتوريد قطع الغيار ولتغطية صيانة المحطات ومستحقات الفنيين وهذا ما شاهدناه في التقارير المصورة عن محطات شرق وغرب وجنوب طرابلس، زار هذه المحطات فنيين من الصين وكوريا وتركيا والجزائر وايطاليا وقدموا عروض لصيانتها لكن هناك في الدولة من يريد استمرار الليبيين في وضع “فئران الشكاره” همهم نزول الراتب والسيولة والكهرباء والماء والبنزين وغلاء الاسعار وارتفاع الدولار وحكم العسكر.

    رد

  • مش قالت الحكومة ان الجزاىر عرضت تزويد الشبكة ب 2000 ميجاوات وكذلك دولة مصر تنفيده لا يستغرق سوى اجتماع لتوقيع العقد مع طاسة شاهي والتزام الحكومة والصديق الكبير بتسديد قيمة الكهرباء والتي لن تتجاوز بظعة ملايين، هذا إذا خلصت النية في تخفيف هموم المواطنين، والله أعلم .

    رد

  • وروح ياكذاب ياكلب اليهود والانجليز هذه حقيقتكم الشعب بس شعب كلب كان مثلكم من تم دفنهم وهم احياء جميع موظفين شركة الكهرباء من مدراء ورؤساء اقسام هم عملاء وجواسيس للأنجليز … الكهرباء موجودة ومتوفرة لاتوجد مشاكل بل يوجد عملاء وخونة وماسونين يقومون بتنفيذ خطة الملكة اليزايبت ويهود الليبيين في ايطاليا ولقد أقسم اليهود الليبيين على خراب ليبيا وعدم استقرار ليبيا وراحة الشعب إلا بعودتهم لليبيا وجميع المسئولين دولة الليبية من يهود الدونما أوسخ فئة في اليهود … وهذه الفئة تقوم الان بشراء الاراضي لليهود داخل مدينة طرابلس وهؤلاء ياخذون في تعليماتهم من المجلس الماسوني الاعلى… لابد من تنظيف المؤسسات من يهود الدونما ومخابرات الاجنبية وعبدة الشيطان والسحرة … يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ستكون جمعة الزحف نحو الشركة للكهرباء لتطهيرها من اعداء الشعب الليبي وتعليق جميع العملاء والخونة على اسوارها ليكون عبرة لكل كلب انجليزي متعفن .

    رد