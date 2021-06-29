“أبوهيسه” يطلع على تقارير عمل وزارة الصناعة

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة أحمد أبوهيسه، ما تم إنجازه من أعمال خلال فترة توليه منصبه، منذ مارس الماضي، وذلك خلال اجتماع مُوسّع حضره مديرو الإدارات و مكاتب الوزارة.

واستعرض المسؤولون، في الاجتماع الذي عُقد في طرابلس، تقارير عن أداء العمل والخطط المستهدف تنفيذها لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد “أبوهيسة”، خلال اجتماعه مع فرق العمل، على ضرورة التقيد بالوقت لإنجاز المهام المناطة بهم.

وكان “بوهيسة” قد عقد، خلال شهر مايو الماضي، سلسلةً من الاجتماعات، مع ممثلي الصناعة في تونس؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلديْن؛ الأمر الذي من شأنه رفع من حجم التجارة البينية، بالتزامن مع زيارات لعددٍ من المصانع والمرافق الخدمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية