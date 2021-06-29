النفط يهبط بسبب مخاوف انخفاض الطلب جراء كورونا

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أثارت المخاوف بشأن انخفاض الطلب جراء تفشي كورونا في انخفاض أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ تراجع برنت إلى ما دون الـ75 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أغسطس المقبل 0.51 بالمائة لتتداول عند 74.29 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 74.67 دولارًا للبرميل.

واختتمت تداولات الأمس عند 74.68 دولارًا للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09 بالمائة إلى 91.96 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.88.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أغسطس القادم 0.33 بالمائة لتتداول عند مستويات 72.54 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.78 دولارًا للبرميل.

وكانت هذه العقود قد اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 72.91 دولارًا للبرميل.