وزير الصناعة يناقش مع نظيره التونسي تفعيل الاتفاقيات بين البلدين

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – استقبل وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية التونسية محمد بوسعيد والوفد المرافق له بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتناول اجتماع الوزير، بنطيره التونسي أمس الإثنين تعزيز أوجه التواصل والتكامل بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعة .

وأثنى الوزير أحمد أبوهيسة على حفاوة الاستقبال التي حظي بها وحسن التنظيم الذي تم خلال زيارته للجمهورية التونسية الأسبوع الماضي.

بدوره، أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية التونسية محمد بوسعيد، أن هذه الزيارة سوف تكون بداية مشوار التعاون في هذا المجال .

وشكر وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية التونسية الوزير أحمد أبوهيسة، على حسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له المتكون من السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي وعدد من الرؤساء والمدراء العامين لمؤسسات تابعة لقطاع الصناعة التونسي. (وال – طرابلس)

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