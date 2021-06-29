المؤسسة الوطنية تنظم ندوة فنية حول إدارة سوائل الحفر

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) -نظمت المؤسسة الوطنية أمس الاول بمعهد النفط للتأهيل والتدريب بالعاصمة طرابلس ندوة فنية حول إدارة سوائل الحفر.

وألقيت خلال هذه الندوة العديد من الأوراق العلمية والمداخلات عبر تقنية الفيديو، والتي تمحورت حول أخر التطورات الحاصلة على تقنيات وأنظمة سوائل الحفر.

وتهدف الندوة وفقاً لمناقشة تحسينات التصميم وأفضل التقنيات في سائل الحفر المائي، وكذلك التعرف على أحدث الابتكارات والتقدم التكنولوجي في أنظمة سوائل الحفر بالإضافة إلى تقديم معلومات حول تأثير سوائل الحفر الزيتي على التحلل الجيوكيميائي لفتات الصخر، فضلاً عن محاولات فهم حجم الأضرار البيئية الناتجة من مخلفات الحفر ومنع تأثيرها على البيئة والصحة والسلامة.

جدير بالذكر أن معهد النفط للتأهيل والتدريب، استضاف العديد من الندوات وورش العمل التي ناقشت العديد من القضايا والمواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز. (وال- طرابلس)

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