مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة يعقد اجتماعه العادي

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) -عقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة اجتماعه العادي الإثنين بحضور رئيس المجلس المهندس عبدالعزيز محمد عبدالقادر.

واستهل عبدالقادر الاجتماع بالاطمئنان على سير العمل بكافة إدارات وأقسام الشركة.

وتناول الاجتماع السادة بعض النقاط المهمة التي تساعد على سير العمل والتي ينعكس عليها أيضا الزيادة في كفاءة الأداء للشركة ولكافة مستخدمي الشركة، كالتدريب الداخلي والخارجي.

كما ناقش رئيس مجلس الإدارة طرق التقييم السنوي وتقييم الأداء لدى المستخدمين، وتم طرح بعض السياسات في مجال عمل الشركة التي من شأنها أن ترتقي بالشركة إلى مراتب متقدمة بين الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.(وال – طرابلس)

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