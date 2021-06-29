خلال اجتماعه مع الشركة العامة للكهرباء.. الصور يؤكد على رفضه لبرنامج طرح الأحمال وضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بالشركة

اجتمع النائب العام ” الصديق الصور” مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” والمدير العام المساعد لشؤون العمليات بالشركة ومدير إدارة التحكم بالمنطقة الغربية بالشركة .

تناول الاجتماع مناقشة قرارات النيابة العامة التي كانت غايتها التصدي للأفعال المجرمة التي حالت دون سير مرفق الكهرباء بانتظام واضطراد خلال العام الماضي، حيث ذكر جهود كل العاملين بالشركة خلال العام الماضي، وكذلك جهود عناصر الجهات الأمنية التي حرصت على تنفيذ قرارات النيابة العامة القاضية بملاحقة الآثمين الذين أسندت إليهم أفعال المساس بالمصلحة العامة خلال العام 2020

وكذلك كيف أدت تلك الجهود إلى انتظام تقديم خدمة الإمداد الكهربائي إلى حد ما؛ غير أن هذا التحسن في تقديم الخدمة لم يستمر وأطل واقع انقطاع الإمداد الكهربائي على المجتمع مجددا.

ومن جهتهم أكدو القائمين على إدارة أعمال الشركة بأن هناك جملة من العوائق الفنية والأمنية قد حالت دون القضاء على العجز القائم في عملية توليد الطاقة الكهربائية وأن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإداراتها التنفيذية تسعى إلى تطوير العمل بما يرفع من قدرة الإنتاج الذي يغيب العجز في التوليد نهائيا .

ومن جهة أخرى أكد “النائب العام” على أن النيابة العامة قد اصدرت أوامر بضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل الشركة خلال شهر يونيو من هذه السنة، وكذلك رفضه لبرنامج طرح الأحمال وضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بالشركة العامة للكهرباء وكل من ساهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على اتلافها.

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