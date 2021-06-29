المؤسسة الوطنية للنفط تبحث آلية الاستثمار ودعم مشروعي المناطق الحرة في بنغازي والكفرة

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله الإثنين بالمهندس قويدر إبراهيم قويدر مدير عام المنطقة الحرة المريسة –بنغازي والمهندس عبدالرحمن عقوب عميد بلدية الكفرة

وحضر القاء عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد العماري، ومدير عام الإدارة القانونية بالمؤسسة الدكتور خلف الله إبراهيم ، ومدير إدارة الاستثمار فتحي مادي، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم.

كما حضره، مدير إدارة خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة المريسة أسامة الجهاني، وعضو المجلس البلدي الكفرة مفتاح عبدالرحيم محمد، وعن المنطقة الحرة المريسة الدكتور أحمد علي، وعن المنطقة الحرة المريسة الدكتور احمد بن عامر، ومدير مكتب تقنية المعلومات بالمنطقة الحرة المريسة خالد المجبري، ومدير إدارة فروع المنطقة الغربية بمصرف الاجماع العربي خليفة الشيباني، ومندوب عن مصلحة الموانئ لدى المنطقة الحرة المريسة حسين محمد الشرع، ومدير إدارة الاستثمار بالمنطقة الحرة المريسة هشام سعد البركي.

وتم في اللقاء بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط في مشروعي المنطقة الحرة المريسة بنغازي وآلية تفعيل مشروع المنطقة الحرة الكفرة.

واستعرض المهندس قويدر اخر التطورات والمراحل والخطط المستقبلية لمشروع المنطقة الحرة المريسة وما مدى الجدوى الاقتصادية من ربط المنطقة الحرة المريسة بمشروع المنطقة الحرة الكفرة ومدى مساهمة الجهات الأخرى من مؤسسات الدولة في هذا المشروع الضخم والذي سيكون أحد اهم مصادر الدخل في ليبيا لو تم تنفيذه، كما سيحدث تنمية مكانية وبشرية كبيرة للمنطقة اذا يعد احد الخطوط الرئيسية التجارية الواعدة الرابطة بين أوروبا والامريكتين بالقارة الافريقية.

من جانبه أوضح عميد بلدية الكفرة المهندس عبدالرحمن عقوب أن مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في نجاحه باعتبار إنشاء أعمال البنية التحتية للمنشآت النفطية وتوفير المشتقات النفطية في تلك عاملا هاما يسهم في إنشاء المناطق الحرة.

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط دائما تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي للنهوض بالبلاد.

وقال “في هذا الصدد ستدرس المؤسسة الاستثمار في المنطقة الحرة الكفرة بإنشاء مستودع لخزانات بالتعاون والتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط وسنعمل على متابعة هذه المشاريع.

وأوضح صنع الله أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تتطلب وضع أرضية خصبة لجلب المستثمرين وتوفير الأموال المناسبة دون الاعتماد على ميزانيات الدولة.

وتوجه السادة أعضاء المجلس البلدي الكفرة بالشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الإدارة بمنحه الاذن لتنفيذ بعض من مشاريع التنمية المستدامة والمتمثلة في انشاء دوارة لتوزيع الغاز وتوفير بعض المطالب في الفترة السابقة عبر إدارة التنمية المستدامة، كما تم تقديم بعض المطالب الأخرى التي تخدم المنطقة. (وال – طرابلس)

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