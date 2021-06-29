وزير الدولة لشؤون الاقتصادية يناقش دور المجلس ومساهمته في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات في هذا الشأن

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” اجتماعاً، مع مدير مكتب المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “فضيل الأمين”.

تناول الاجتماع مناقشة دور المجلس ومساهمته في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات في الشأن الاقتصادي، وكذلك دراسة تفعيل لوائح القانون التجاري 23-2010 بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة النظم واللوائح، كما تطرق البحث في تطبيق الحوكمة بشقيها الإداري والإلكتروني في المؤسسات العامة، وكذلك كيفية إعادة هيكلية المجلس الوطني وإمكانية تشكيل إدارة تتوافق مع المرحلة القادمة .

ومن جهته أشاد الوزير بدور المجلس الذي يقوم به في دوراته التدريبية في مجال إعداد القيادات الإدارية للمؤسسات العامة.

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