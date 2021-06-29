وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي: سيتم السماح لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالمملكة المغربية

اجتمع وزير النفط والغاز “محمد عون” يوم أمس الاثنين مع وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي “عزيز رباح” بمقر الوزارة في حضور بعض المدراء المغاربة.

حيث تناول الاجتماع مناقشة عدة مواضيع، من بينها إعادة تفعيل اللجان المشتركة، وإعداد مذكرة تفاهم، وإعادة مناقشة بعض المشاريع التي نوقشت في السابق، وأيضا التعاون في مجال الطاقات المتجددة، وشراء المنتجات النفطية الليبية وغاز الطهي، بالإضافة إلى إمكانية تزويد ليبيا بالكهرباء عبر شبكة المغرب العربي التي تم ربطها سابقا.

كما أشار “رباح” إلى أنه سيتم السماح لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالمملكة المغربية.

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