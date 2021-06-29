خاص..تقرير التفتيش 2019 بمركزي البيضاء يكشف عن عملية اختلاس بمصرف الجمهورية وكالة “بوعطني”

كشف تقرير التفتيش لسنة 2019 الصادر من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليه حدوث عملية اختلاس بمصرف الجمهورية فرع “بوعطني” بقيمة 4,052 مليون قامت بها رئيسة قسم المحاسبة بالوكالة .

وكشف تقرير المركزي بالبيضاء بأن هناك زبائن من فئة التجار يتم تمرير صكوكهم دون انتظار فترة مقاصة ، مع عدم وجود موظفين بقيم المحاسبة في السابق حيث يوجد موظف واخد وهو رئيس القسم الذي استغل وجوده وحيداً وقام باختلاس الوكالية ، وأن حساب تبادل المعاملات بين الفروع لم يكن محمي في السابق مما أدى إلى اختلاسه .

وأفاد المركزي بالبيضاء بعدد من المخالفات الآخرى للوكالة أبرزها عدم فتح الوكالة بمنح أي سلعة من أربع سنوات ، ووجود عمولات إضافية يقوم المصرف باحتسابها لم ترد بمنشور 9/2018 بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي .

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