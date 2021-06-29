سعر صرف الدولار الامريكي اليوم يحوم دون أعلى مستوى في شهرين

ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، مقتربا من أعلى مستوى في شهرين مقابل عملات رئيسية مع إحجام الكثير من المتعاملين عن القيام برهانات إلى حد كبير قبل تقرير مهم للوظائف الأميركية قد يغير توقيت وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي برامج التحفيز.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يتتبع حركة الدولار أمام ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 91.966 في آسيا ليقترب ببطء من ذروته عند 92.408 التي سجلها في 18 يونيو حزيران، بعدما صدم الفدرالي الأميرمي الأسواق بتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023.

وهبط الدولار 0.06% إلى 110.45 ين ليظل دون أعلى مستوى في 13 شهرا عند 111.110 ين الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ونزل اليورو 0.07% إلى 1.19145 دولار متراجعا من جديد صوب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي لامسه في 18 يونيو حزيران عند 1.8470 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين، ليهبط 0.06% إلى 1.38695 دولار.

ونزل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا سائلا للإقبال على المخاطرة، 0.09% إلى 0.75580 دولار أميركي بعد أن هبط 0.31% في بداية الأسبوع في ظل مخاوف من تجدد إجراءات العزل العام في بعض أجزاء البلاد.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.19% إلى 0.70280 دولار أميركي، بعد أن هبط 0.40% أمس الاثنين. وقبل ذلك ارتفعت العملة النيوزيلندية لمدة خمسة أيام على التوالي من أدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني.

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