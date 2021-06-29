انخفاض اسعار الذهب اليوم مع ثبات قوة سعر صرف الدولار

تراجعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في اسبوع سجلته في الجلسة السابقة، متأثرة بقوة ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ونزل سعر الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1776.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 يونيو/ حزيران عند 1770.36 دولاراً يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1776.20 دولار امريكي.

وتراجعت اسعار الفضة اليوم 0.2 % إلى 26.05 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2672 دولارًا ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1086.50 دولارًا.

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