وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يلتقي بمدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – التقى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، الإثنين، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي فضيل الأمين، وبحثا دور المجلس الوطني ومساهمته في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات في هذا الشأن.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس وحضره عدد من أعضاء المجلس، دراسة تفعيل لوائح القانون التجاري 23-2010 بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة النظم واللوائح.

وتطرق اللقاء البحث في تطبيق الحوكمة بشقيها الإداري والإلكتروني في المؤسسات العامة، وكذلك كيفية إعادة هيكلية المجلس الوطني وإمكانية تشكيل إدارة تتوافق مع المرحلة القادمة.

بدوره أشاد الغويل بدور المجلس الذي يقوم به في دوراته التدريبية في مجال اعداد القيادات الإدارية للمؤسسات العامة. (وال-طرابلس).

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