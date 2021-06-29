خاص.. تقرير التفتيش 2019 بمركزي البيضاء يفصح عن عمليتي اختلاس بمصرف الجمهورية فرعي “السلفيوم والمرج”

كشف تقرير التفتيش لسنة 2019 الصادر من مصرف ليبيا المركزي البيضاء والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليه حدوث عملية اختلاس بمصرف الجمهورية فرع “السلفيوم” بقيمة 15.000 دينار حيث تم إيداع الصك بتاريخ 20/2/2012 باسم المواطن /ع .م. ع .

وتم سحب مبلغ بقيمة 8.000 دينار من قبل الموظف بالفرع (ي .م. ع) شقيق صاحب الحساب ،وعند رجوع الصك واحتجاج صاحب الحساب بالسحوبات التي تمت على الحساب وإن الصكوك التي قام الموظف بسحب القيمة بها مزوره ولا تحمل توقيع صاحب الحساب وشقيقه الموظف بمصرف الجمهورية فرع السلفيوم قام بتزوير توقيعه وقام المصرف بإرجاع القيمة المسحوبة إلى حساب الزبون المذكور وتعليقها في حساب المدينون وإيقاف الموظف المعني عن العمل إحالة الموضع إلى المكتب القانوني.

وكشف التقرير أيضا حدوث عملية اختلاس بمصرف الجمهورية فرع “المرج” بقيمة 68.825 دينار، من حساب المواطن /ع .ط. ب حساب جاري بقيمة 47.055 دينار من قبل موظف بالفرع المدعو /ع .ص. خ ،حيث تمت عملية الاختلاس من الحسابات المذكورة بسحب نقدي بصكوك مزورة وإحالة القضية إلى القضاء وإصدار حكم قضائي بإلزام البنك المصرف برد المبلغ المختلس إلى حسابات الزبائن المختلس منها وتحمل المصرف كافة مصاريف القضية وأتعاب المحاماة، وفصل الموظف المعني عن العمل.

تناول التقريرتحقيق فرع السلفيوم أرباح خلال 2017 بقيمة 642,508 ألف ، وب2018 حقق 707,968 ألف ، من جهته حقق فرع المرج أرباح خلال 2017 بقيمة 1,696 مليون ، و2018 2,004 مليون مع إشارة المركزي بالبيضاء خلال تقريره عدد من الملاحظات الأخرى .

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