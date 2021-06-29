افتتاح معرض ليبيا للإنشاءات بمشاركة شركات “محلية ودولية”

افتتح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، معرض ليبيا للإنشاءات.

المعرض، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، تضمن مشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية في مجال مواد البناء وأدوات ومعدات الحماية والمباني الذكية ومصادر الطاقات المتجددة، ضمن إطار دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لإقامة المعارض والفعاليات التي تساهم في خلق فرص استثمار حقيقية وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتوطين الصناعات بكافة المناطق، بحسب بيان وزارة الاقتصاد.

بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة: عمل حكومة الوحدة على ملف التجارة الخارجية وفق خطة عمل واضحة ساهم في تعزيز التبادل التجاري وارتفاع الصادرات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: وزارة الاقتصاد والتجارة تتطلع من خلال دعم وتشجيع الفعاليات والمعارض المتخصصة لفتح آفاق التعاون وعقد شراكات بين القطاع الخاص المحلي والمستثمر الأجنبي في مختلف المجالات.

وشارك في مراسم الافتتاح وزراء الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ومدير عام الهيئة العامة للمعارض ووزيرا التجارة وتنمية الصادرات والتجهيز والإسكان والبنية التحتية بالحكومة التونسية والسفير التونسي لدى ليبيا ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وغرفة التجارة.

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