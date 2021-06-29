القطراني يطلع على أعمال اللجنة المكلفة بتوحيد الإجراءات المالية لموظفي مجلس الوزراء

بنغازي 29 يونيو 2021 (وال)- أجرت اللجنة المشكلة بقرار من أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (24) لسنة 2021، زيارة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطيه القطراني بعد الانتهاء من الأعمال الموكلة إليها.

وكلفت اللجنة بموجب القرار بحصر واستلام المنظومة المالية الخاصة بشؤون الموظفين لديوان مجلس الوزراء (ديوان الحكومة الليبية المؤقتة سابقا).

حيث أثنى النائب الأول على دور اللجنة مثمنا جهودها، ومؤكدا على ضرورة معالجة كافة المشاكل الخاصة بالموظفين. وأصدر تعليماته لرئيس الديوان بتسهيل كافة الإجراءات أمام اللجنة للانتهاء من عملها بالشكل المطلوب. (وال – بنغازي)

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