الدبيبة: أيقنت أن كل ما يقوله المواطن على شركة الكهرباء صحيح

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)- قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبةً” صباح اليوم الثلاثاء بزيارة للشركة العامة للكهرباء رفقة عدد من الوزراء تفقد خلالها سير العمل بالشركة والاسباب التي أدت الي تردي الخدمات خلال الفترة الماضية.

وشدد السيد الرئيس خلال لقاءه بمقر الشركة بمجلس الإدارة وبعض المهندسين على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة، مؤكدًا على أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة وخاصة خطتها العاجلة.

وقال الدبيية موجها كلامه للمشاركين في الاجتماع وبلغة حادة وحازمة “أنا أيقنت أن كل ما يقوله المواطن على شركة الكهرباء صحيح، وأنا لم أعد أحتمل الانتقادات اليومية، وما يقوله المواطن حول مشكلة الكهرباء”.

وأضاف: “يجب ان نجلس ونوضح للناس ما سنقوم به، ويجب أن نعمل وأنا معكم فيما ستتفقون عليه لأجل حل مشكلة الكهرباء بأي طريقة كانت، وأعتقد أنكم فعلا ستغيرون من وضع وتحسين الشبكة في الأشهر الجارية”.

ومن جهته أكد رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء، بأن هناك تحسن خلال الاشهر القادمة بالشبكة وفق الخطة العاجلة المعتمدة في شهر أبريل الماضي.(وال – طرابلس)

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