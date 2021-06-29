عميد بلدية سرت: المحطة البخارية ستدخل ب300 ميغاوات في 20 يوليو المقبل وتربط جناحي الشبكة الشرقي والغربي

سرت 29 يونيو 2021 (وال)-أعلن عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني البدء في عمليات الصيانة للوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية.

وتوقع المعداني في تصريحات صحفية دخول 300 ميغاوات للشبكة العامة في 20 يوليو المقل، لافتا إلى أن تشغيل المحطة سيمهد ربط الجناح الشرقي للشبكة بجناحها الغربي.

وتقع المحطة بمنطقة القبيبة غرب مدينة سرت بحوالي 30 كيلومتر، وتتكون من أربع وحدات بخارية قدرة كل واحدة منها (350 ميغاوات) بقدرة اجمالية (1400ميغاوات) بدأت الاعمال المدنية لمشروع محطة الخليج البخارية بسرت اواخر سنة 2008 ميلادي وتوفقت في فبراير 2011 ميلادي قبل ان تستأنف في سبتمبر 2012.

ودخلت الوحدة الأولى على الشبكة العامة بتاريخ 29 مايو 2014، وفى أغسطس 2014، غادرت جميع الشركات الأجنبية العاملة بالمشروع نتيجة الوضع الأمني بالبلاد نسبة الانجاز بالمشروع تجاوزت 67%.

وشرع فريق فني متخصص من إحدى الشركات الهندية، في أعمال صيانة للتوربينات بالوحدة الأولى للمحطة المتوقفة مند قرابة عام.

وقال مدير موقع مشروع تنفيذ محطة الخليج البخارية بسرت أبوبكر مخيون إن شركة الإنشاءات المتخصصة المشرفة والمتعاقدة مع الشركة العامة للكهرباء، قامت بالتعاون والتعاقد مع شركة هندية متخصصة لتنفيذ أعمال صيانة للتوربينات.

وأوضح أن فريقا فنيا هنديا، يضم أكثر من عشرين متخصصا وفنيا باشروا أعمال الصيانة للوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، مشيرا إلى أن مدة أعمال الصيانة تستغرق قرابة أربعين يوما.

وتابع أن المستهدف والمعدل الحقيقي للإنتاج بالوحدة الأولى هو 350 ميغاوات، من واقع أربع وحدات أخرى بمشروع تنفيذ محطة الخليج البخارية بسرت، موضحا أن هناك معلومات لتكليف إحدى الشركات باستكمال الوحدة الثانية بالمحطة، والمتوقفة من العام 2014 .(وال – سرت)

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