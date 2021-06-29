المؤسسة الوطنية للنفط تدعم قطاع الصحة بمشغلات تحاليل كورونا

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) -استمرارا لتحمل المؤسسة الوطنية للنفط مسؤوليتها الاجتماعية، ودعما منها لجهود قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا، سلمت المؤسسة كميات من مشغلات أجهزة الكشف عن الوباء تحاليل (PCR نوع Genexpert) ومواد أخذ العينات ونقلها الآمن (Swabs and Media) لصالح مركز البحوث والتقنيات الحيوية.

وأعلنت المؤسسة أن هذا الدعم للجهود المميزة التي يقوم بها هذا المركز واستمرارا للتعاون بين المركز وإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط منذ بداية الجائحة.

وحضر مراسم التسليم والاستلام عن المركز الدكتورة إيناس الحضيري، والدكتور فوزي عمر، ومن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة السيد عادل بن قبلية.(وال – طرابلس)

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