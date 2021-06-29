رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد سير العمل بوزارة التخطيط

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)- تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ظهر اليوم الثلاثاء سير العمل بوزارة التخطيط رفقة وزير المالية ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد.

وعقد خلال الزيارة لقاء مع وزير التخطيط بحضور وكيلي الوزارة ومدراء الإدارات وعدد من المستشارين بالوزارة.

وأوضح وزير التخطيط لرئيس الحكومة خطة التنمية المقترحة للعام 2021 ميلادي، والتي تركز على ملفي النفط والكهرباء إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات الأساسية الرئيسية لسير عجلة البلاد.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.

كما كلف وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل كافة المدن الليبية، وألا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.(وال – طرابلس)

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