تراجع أسعار النفط ترقباً لاجتماع «أوبك+»

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، ترقبا لاجتماع يعقده تحالف “أوبك +” الخميس المقبل، لبحث مستقبل اتفاق خفض الإنتاج.

وتُشير توقعات محللين إلى اتخاذ التحالف قرارا باستمرار تخفيف خفض الإنتاج لما تبقى من 2021، وسط مؤشرات أظهرت زيادة الطلب على الخام مع استئناف متسارع لحركة الطيران عالميا خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.

كذلك عاد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا وتحديدا السلالة الهندية، إلى الضغط على أسعار النفط، خشية تأثيرات مستقبلية بعودة تراجع الطلب على استهلاك الخام عالميا في بعض المناطق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.24 بالمئة أو 18 سنتا إلى 73.96 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، استحقاق أغسطس بنسبة 0.20 بالمئة أو 15 سنتا إلى 72.76 دولارا للبرميل.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

