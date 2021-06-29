الدبيبة يتفقد سير العمل بوزارة التخطيط

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية وبحضور وكيلي الوزارة ومدراء الإدارات وعدد من المستشارين بالوزارة، لمتابعة سير العمل بالوزارة .

وأوضح وزير التخطيط لرئيس الحكومة خطة التنمية المقترحة للعام 2021م، والتي تركز على ملفي النفط والكهرباء إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات الأساسية الرئيسية لسير عجلة البلاد.

وشدد الدبيبة على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.

كما كلف وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل كافة المدن الليبية، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.

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