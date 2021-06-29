المنطقة الحرة مصراتة توقع اتفاقية تعاون مع تركيا

وقعت المنطقة الحرة مصراتة، اتفاقية تعاون مشترك، مع شركة يلدريم التركية القابضة، تهدف إلى دراسة إمكانية توطين مجموعة من الأنشطة الاستثمارية بين الطرفان.

كما تهدف المذكرة إلى انضمام الشراكات الاستثمارية لتطوير ميناء مصراتة، وجلب الآليات والمعدات، وخطوط ملاحية جديدة، إضافة للاستفادة من القدرة الاستيعابية للميناء، خصوصًا وان الطرف التركي يملك شركة YILPORT القابضة والمصنفة من ضمن أفضل 12 شركة عالمية وتدير 22 ميناء حول العالم.

كما تضمنت الاتفاقية أيضًا دراسة مجموعة من الانشطة الاستثمارية المزمع توطينها بالمنطقة الحرة بمصراتة والمتمثلة في الجانب اللوجستي والصناعي.

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