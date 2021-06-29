سفارة فرنسا ستنتقل بشكل دائم من تونس إلى العاصمة طرابلس بداية من يوليو

كشف موقع أفريكا أنتليجينس أمس الإثنين أن استشارية السفارة الفرنسية لدى ليبيا برئاسة بياتريس لو فرابر دو هيلين ستنتقل بشكل دائم من تونس إلى العاصمة طرابلس بداية شهر يوليو القادم.

وأكد الموقع الفرنسي أن العودة الفعلية للفرق الفرنسية إلى طرابلس تأخرت بسبب الأشغال القائمة في مبنى السفارة خاصة التي تتعلق بالأمن، وقال إن ذلك لم يمنع السفيرة “بياتريس لو فرابر دو هيلين” من القيام برحلات ذهابا وإيابا بين تونس وطرابلس للقاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار أفريكا أنتليجينس إلى أن شركة “سونتينال” ومجموعة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطني الفرنسي هما من تؤمنان الحماية لفريق السفارة الفرنسية

وتابع الموقع بالقول إنه تم إرسال العديد من المعدات من تونس منتصف يونيو الجاري كجزء من إعادة فتح السفارة في ليبيا التي من المتوقع أن تكون فعالة بالكامل في الخريف.

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