خاص..مسؤول بالاستثمارات يكشف دعوة “لياس” لهم لعقد الجمعية العمومية للحمراء..ويفصح عن المتورطين بأزمة الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالشركة الليبية للاستثمارات في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن دعوة رئيس مجلس إدارة شركة الحمراء السابق “عبد الحكيم لياس” شركة الاستثمارات بعقد اجتماع للجمعية العمومية .

وقال المصدر: رغم صدور قرار من رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الخارجية بتاريخ 6 أغسطس 2019 بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الحمراء اسبانيا يتكون من عبد الباسط فرارة و الطاهر بلخير و محمد أبوقندة وأبوبكر المزوغي ، عبد الحكيم لياس بدون وجه حق وبعد أن افلس بشركة الحمراء رفقة وعبد الحكيم بعيو متجاوزا كل القوانين واللوائح يدعو لاجتماع الجمعية العمومية لشركة الحمراء في طرابس .

وكشف المصدر بأن مكتب النائب العام يحقق في ملف فساد شركة الحمراء خلال السنوات 2015 – 2016 – 2017 – 2018 -2019 ، حيث كان لياس خلال السنوات المذكوره مدير تنفيذي بشركة الكهرباء وفي نفس الوقت رئيس مجلس ادارة شركة الحمراء و منح لياس شركة الحمراء تكليفات مباشرة وعقود بالملايين ، وقد أفلسا لياس وبعيو بشركة الحمراء ونهبوا أموالها وقد وصل الفساد لدرجة تمليك 5 من سيارات شركة الحمراء لأنفسهم .

وأفاد المصدر بأن مكتب النائب العام يحقق في استلام بعض من موظفي شركة الكهرباء مبالغ مالية كرشاوي و عمولات وإقامتهم بفنادق بمدريد على حساب شركة الحمراء خلال السنوات المذكوره .

وتابع بالقول: يعلم الليبيين ان احد أسباب ازمة الكهرباء هو لوبي الفساد الموجود بشركة الحمراء والذي كان لشركة الحمراء بقيادة لياس وبعيو يد فيه من خلال العقود والتكليفات المباشرة .

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