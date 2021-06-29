بلدية طرابلس المركز تعلن منع بيع الأضاحي داخل أحياء وشوارع البلدية وتخصص مكانا مؤقتا لذلك

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)-أعلنت بلدية طرابلس اليوم الثلاثاء تخصيص قطعة أرض بسوق الثلاثاء ليكون سوقا لبيع الأضاحي بشكل مؤقت وذلك استعدادا لقدوم عيد الأضحى المبارك.

وأشارت البلدية إلى أن السوق المؤقت سيتم إزالته بعد أيام العيد مباشرة، مؤكدة على المنع البات لبيع الأضاحي داخل أحياء وشوارع بلدية طرابلس المركز.

وأعربت البلدية عن أملها من جميع المواطنين التقيد والالتزام؛ حفاظا على الصحة العامة وعلى سلامة المواطنين، وتنفيذها للقوانين والتشريعات النافذة. (وال – طرابلس)

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