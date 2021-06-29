المنفي يشكل لجنة للإشراف على مشاريع الكهرباء في البطنان

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – شكل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لجنة تتولى مهام المتابعة والإشراف على مشاريع الكهرباء في منطقة البطنان.

ووفقا لكتاب مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي طاهر عثمان الطاهر للجنة المشكلة، فإن اللجنة مهمتها تذليل الصعاب التي تواجه سير العمل وتقديم المقترحات والخطوط التي تساهم في حلحلة المعوقات التي تواجه سير العمل في مشاريع الإنتاج ونقل الطاقة.

وتضم اللجنة الدكتور علاء الدين محمد الحويك رئيسا، والمهندس جاب الله عبدالحميد نائبا، فيما جاء المهندسون سليمان الخرشوفي، وعمر عثمان أميمة، وأحمد عبدالحميد مفتاح أعضاء باللجنة.(وال – طرابلس)

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