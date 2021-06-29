اقتصاد

عاجل : الدبيبة يأمر بإيقاف مصنع الحديد والصلب لتوفير 150 ميغاوات من الطاقة وإدخالها على الشبكة الكهربائية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)- أعلنت منصة “حكومتنا” الواجهة الإعلامية لرئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أمر بإيقاف العمل بمصنع الحديد والصلب بمصراتة لتوفير 150 ميغاوات من الطاقة وإدخالها على الشبكة الكهربائية.
وأجرى الدبيبة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا برئيس وأعضاء الشركة العامة للكهرباء.
وبحث رئيس الحكومة مع مجلس إدارة الشركة وعدد من مهندسيها في مقرها بطرابلس الوضع العام للشبكة ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي. (وال – طرابلس)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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