عاجل : الدبيبة يأمر بإيقاف مصنع الحديد والصلب لتوفير 150 ميغاوات من الطاقة وإدخالها على الشبكة الكهربائية

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)- أعلنت منصة “حكومتنا” الواجهة الإعلامية لرئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أمر بإيقاف العمل بمصنع الحديد والصلب بمصراتة لتوفير 150 ميغاوات من الطاقة وإدخالها على الشبكة الكهربائية.

وأجرى الدبيبة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا برئيس وأعضاء الشركة العامة للكهرباء.

وبحث رئيس الحكومة مع مجلس إدارة الشركة وعدد من مهندسيها في مقرها بطرابلس الوضع العام للشبكة ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي. (وال – طرابلس)

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